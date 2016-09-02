Сепаратистский скандал в столичном ВУЗе: преподаватели в соцсетях поддерживают террористов

В соцсетях женщины восхваляют боевиков с Донбасса и призывают российскую армию "освободить" Киев от украинского правительства, говорится в сюжете ТСН.

Педуниверситет уже попадал в похожий скандал: в июле его преподаватели посетили научную конференцию в оккупированном Крыму. Тогда же выяснилось, что преподаватель кафедры иностранных языков Ирина Зайцева совмещала две работы – одну в Киеве, а другую в так называемой "ЛНР". И это совсем не смущало ректора вуза Виктора Андрущенко, тогда как освобождение подчиненной его возмутило.

На том самом факультете работают и сестры Ковальчук: Инна преподавателем, а Ирина аспирантом. Их коллеги позицию девушек знают, но взгляды сестер никого не смущают. 1 сентября у этих преподавателей пар не было, поэтому они ушли домой сразу после торжеств. На контакт не выходили.

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Ректор Андрушко разговаривать о сестрах-сепаратисток тоже не стал. За него отвечал проректор по учебной работе. Он заявил, что аспирантка Ирина уже уволена, а Инну ждет такая же судьба 6 сентября – после голосования ученого совета. "Я уверен, что наши преподаватели, имея такие характеристики, не проголосуют за таких преподавателей", - заявил представитель ректората.

Слух о скандале уже дошел до министра образования Лилии Гриневич. Она призывает увольнять таких лекторов немедленно. "Трудовой кодекс говорит о том, что педагогического работника можно уволить за аморальное поведение. Значит, трудовые коллективы и профсоюзы должны оценить каждую отдельную ситуацию и определить – это моральное или аморальное поведение", - пояснила руководитель Минобразования. Такое мнение поддерживают и известные блогеры. "Калечат поколение молодых людей, которым сейчас 17-18 лет. И я считаю, что это сверхмощное оружие, на которое рассчитывает Россия, Кремль рассчитывает", - считает Сергей Иванов.

После скандала в социальных сетях уже вечером девушки сменили в своих профилях фамилии. Теперь они не Ковальчук, а Ореховы и живут якобы не в Киеве, а где-то в России.