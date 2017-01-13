Трети читателей УНИАН было мало отдыха на праздники, еще треть считают свой отдых прекрасным – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН.

Так, 33% читателей ответили, что все равно не успели отдохнуть во время новогодних и рождественских праздников, как уже стоит опять возвращаться к будничным делам.

В то же время 30% опрошенных наоборот заявили, что отдохнули прекрасно и теперь полны сил и вдохновения на весь год.

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При этом 18% читателей пожаловались, что из-за сильных морозов в начале января 2017 года все праздники провели дома, тогда как 4% наоборот порадовались снегу и повеселились как в детстве.

9% респондентов повезло меньше – все праздники они вынуждены были работать, поэтому совсем не отдохнули.

5% опрошенных ответили, что в окопах в зоне АТО что в праздники, что не в праздники всегда "весело".

Как сообщал УНИАН, в этом году на Софийской площади в Киеве Новый год встретили более ста тысяч человек.