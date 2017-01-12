Порошенко заявил о резком росте уровня преступности в Одесской области
14:03, 12 января 2017Общество
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о резком росте уровня преступности в Одесской области и поручил правоохранителям навести порядок в регионе.
Порошенко поручил правоохранителям навести порядок в регионе / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время представления Максима Степанова на посту председателя Одесской облгосадминистрации.
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«Позиция по борьбе с преступностью: резко возрос уровень преступности в Одесской области. Новое руководство полиции получит от меня абсолютно четкое задание, чтобы в координации с областной прокуратурой, областным СБУ навести и в городе, и в области порядок», - подчеркнул президент.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, президент Украины Петр Порошенко представил Максима Степанова на посту председателя Одесской ОГА.
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