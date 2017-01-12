Порошенко заявил о резком росте уровня преступности в Одесской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время представления Максима Степанова на посту председателя Одесской облгосадминистрации.

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«Позиция по борьбе с преступностью: резко возрос уровень преступности в Одесской области. Новое руководство полиции получит от меня абсолютно четкое задание, чтобы в координации с областной прокуратурой, областным СБУ навести и в городе, и в области порядок», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, президент Украины Петр Порошенко представил Максима Степанова на посту председателя Одесской ОГА.