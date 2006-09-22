Заявления адвокатов совладельцев “Студии “1+1” - попытка повлиять на суд

Заявления адвокатов почетного президента телеканала “1+1” Александра РОДНЯНСКОГО, его супруги Валерии МИРОШНИЧЕНКО и совладельца телеканала Бориса ФУКСМАНА во время брифинга 19 сентября имели целью опосредованное влияние на Апелляционный суд.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал представитель в суде интересов совладельца «ПриватБанка» Игоря КОЛОМОЙСКОГО Вячеслав КАРТАШОВ, напомнив, что Апелляционный суд будет рассматривать их жалобы на решение Печерского районного суда г. Киева, который признал за И.КОЛОМОЙСКИМ правом собственности на долю в уставном капитале ООО “ТРК “Студия “1+1”.

«Иначе я просто не могу объяснить стремления сообщить широкой общественности через средства массовой информации об обжаловании действий судьи, который принял решение по этому делу”, - отметил В.КАРТАШОВ. По его мнению, проведение брифинга, а также содержание тех заявлений, которые были сделаны его участниками, “имели целью формирование заведомо негативного отношения общественности к возможности решения спора в интересах истца, подавая для неосведомленных граждан обстоятельства дела в сознательно упрощенном виде, а местами и в жанре детективной истории”.

Адвокат напомнил, что статьей 126 Конституции Украины влияние на судей любым способом запрещается. “В свое время Верховный Суд Украины достаточно четко высказал мнение по поводу этого вопроса”, - отметил В.КАРТАШОВ. Он также добавил, что заключения суда по тем или иным вопросам применения права, как материального, так и процессуального, не могут быть основанием для обжалования его действий - это является императивной нормой Закона Украины „О статусе судей”, призванной обеспечить действие принципа независимости судей.

Как сообщал УНИАН, на брифинге 19 сентября представители А.РОДНЯНСКОГО и В.МИРОШНИЧЕНКО заявили о многочисленных нарушениях во время рассмотрения дела по иску И.КОЛОМОЙСКОГО о признании за ним права собственности на долю в уставном капитале ООО “ТРК “Студия “1+1” в Печерском районном суде г. Киева. Представители А.РОДНЯНСКОГО и В.МИРОШНИЧЕНКО сообщили также, что обратились по поводу действий председательствующего в этом процессе в Высший совет юстиции, а также Генеральную прокуратуру Украины.

Справка УНИАН. С апреля 2005 года совладельцы корпоративных прав группы компаний «Студия «1+1» А.РОДНЯНСКИЙ и Б.ФУКСМАН вели переговоры о продаже принадлежащих им прав И.КОЛОМОЙСКОМУ за 100 млн. дол. Завершение соглашения должно было состояться до сентября 2005 года. Однако уже в середине августа прошлого года корпорация Central European Media Enterprises Ltd. (CME) фактически отозвала свое согласие на проведение этой транзакции.

Печерский районный суд г. Киева своим решением от 16 августа 2006 года удовлетворил в полном объеме исковые требования И.КОЛОМОЙСКОГО о признании за ним права собственности на долю в уставном капитале ООО “ТРК “Студия “1+1”.

В то же время А.РОДНЯНСКИЙ 9 сентября заявил, что о продаже доли в уставном капитале телеканала «1+1» И.КОЛОМОЙСКОМУ «никаких соглашений не было».