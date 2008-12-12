В Знаменском изоляторе заключенных избивал специально вызванный «Беркут»?

Винницкая правозащитная группа из неанонимных источников получила информацию о массовом избиении арестованных и подсудимых, которые содержались в Знаменском изоляторе временного содержания (ИВС) в Кировоградской области.

Как сообщили УНИАН в Винницкой правозащитной группе, в ночь на 9 декабря сотрудники райотдела милиции "при непосредственном участии старших офицеров этого райотдела зверски избили группу лиц, которые содержались в ИВС". По неподтвержденной информации, в избиении принимало участие подразделение «Беркут», специально вызванное для участия в этой акции.

По информации правозащитников, после акции запугивания за медицинской помощью обратились семь арестованных, двое из которых были госпитализированы в местную больницу с переломами, черепно-мозговыми травмами и другими телесными повреждениями.

«Нашу особую тревогу вызывает тот факт, что указанные лица были персонажами публикаций в газете «Правда Украины» о системных грубых нарушениях их прав на этапе досудебного следствия относительно преступлений, совершение которых инкриминируется этим лицам. Мы видим в избиении осужденных попытку давления на жертв нарушений прав человека", - заявляет Винницкая правозащитная группа.

Правозащитники обращаются к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ с просьбой открыть производство по сообщениям о незаконном насилии над арестованными в Знаменском ИВС Кировоградской области.