Актер Семен Фарада в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитый актер Семен Фарада находится в реанимации одной из московских больниц после тяжелой операции, которую, как утверждают врачи, он плохо перенес. Как сообщает газета "Твой ДЕНЬ", медики опасаются делать какие-либо прогнозы.

В клинику Фарада попал несколько дней назад с сильным воспалением бедра, в которое ему после перелома была имплантирована специальная пластина. Врачи назначили ему срочную операцию, поскольку возникла угроза заражения крови.

Сложнейшая операция длилась два часа. Несмотря на все усилия врачей, состояние пациента остается тяжелым. Он потерял много крови, к тому же, сказались последствия двух инсультов и недавнее предынфарктное состояние. О каких-либо результатах, по словам медиков, можно будет говорить лишь через несколько дней.

Лента.ру