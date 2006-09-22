Черноморский судостроительный завод построит 4 газовоза для Италии
Стоимость контракта - 48 млн. евро
ЗАО «НСЗ «Наваль», входящее в структуру государственной акционерной холдинговой компании «Черноморский судостроительный завод», построит четыре уникальных газовоза для итальянской компании Gas&Heat shipping.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.
Программа постройки газовозов рассчитана до 2008 года. Стоимость контракта - 48 млн. евро.
В пресс-службе сообщили, что 21 сентября на предприятии состоялась торжественная церемония закладки первого газовоза. Водоизмещение судна 3600 тонн, грузовместимость 3300 кубометров. Длина – 87,5 м, ширина 14,8 м, скорость 13,5 узлов.
Рабочую документацию разрабатывает проектно-конструкторский центр «ЧСЗ». Конструкция судна соответствует всем Международным правилам по безопасности и охране окружающей природной среды. Управление судном, а также энергетической установкой и грузовой системой осуществляется дистанционно с ходового мостика.
«Это судно в мировом судостроении считается одним из самых высокотехнологичных. И я хочу выразить слова благодарности нашему заказчику. Большое спасибо, что поверили в наши технические и организационные возможности. Также хочу подчеркнуть заслугу работников завода, поскольку именно результаты их труда создают нашу репутацию», - отметил в ходе торжественной церемонии генеральный директор ЗАО НСЗ «Наваль» Александр ЯТЕЛЬ.
Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование.
Более 80% продукции ЧСЗ идет на экспорт.
По данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, к концу 2005 года 35,96% акций ЧСЗ принадлежало ОАО “Николаевская малотоннажная верфь”, 60,14% — “Шиппинг Текнолоджи Лимитед” (Канада).