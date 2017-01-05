Эксгумация украинского писателя Олеся: внук Михайлишина уверяет, что семья не знала, кто похоронен в могиле

Семья Владимира Михайлишина не была проинформирована о том, что могила на кладбище в Праге принадлежала украинскому поэту Александру Олесю и его жене Вере Кандыбе.

Читайте такжеЗа границей находится более 250 тыс. захоронений выдающихся украинцев - Институт национальной памяти

Как сообщает Радио Свобода, об этом сказал внук Михайлишина Марко Диан, проживающий в Швейцарии.

«Это было так, что дед себе купил могилу, он умер, и мы его похоронили в той могиле, которую он себе купил. А что там кто-то лежал, то нам не было известно. Что там лежал господин Кандыба (Олесь), мы не знали», - сказал Диан.

При этом, заверил внук Михайлишина, о том, чьи именно останки были в могиле, его родители узнали только накануне и решили, что уже поздно отменять церемонию захоронения.

«Поскольку мы только тогда узнали, то мы уже, собственно, ничего изменить не могли. Отец так решил», - пояснил Диан.

Справка УНИАН. Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после похорон родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По данным представителей украинской общины в Чехии, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Михайлишин. Недавно он умер, и его сын Роман выразил намерение похоронить отца в могиле Олеся.

Утром 3 января на Ольшанском кладбище останки Олеся и его жены было принудительно эксгумированы, а в их могиле похоронен Михайлишин.

МИД Украины сообщил, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что при Министерстве культуры будет создана комиссия, которая будет заниматься вопросом перезахоронения выдающихся украинцев.

Временный поверенный Украины в Чехии Зиновий Гошовский утверждает, что эксгумация останков Олеся была вынужденной, поскольку гроб на Ольшанском кладбище прогнил.