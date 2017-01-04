Порошенко поручил МИД обеспечить транспортировку останков Александра Олеся в Украину

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

«Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на Родину. Согласие на это уже дали потомки писателя», - заявил он.

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Также, по словам пресс-секретаря, Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.

Как сообщал УНИАН, останки Олеся, похороненного в Чехии, принудительно эксгумировали, а в его могиле на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.

Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По словам представителей украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Олеся. По словам украинских диаспорян, перезахоронение было запланировано на 12.00 3 января. Могилу писателя уже раскопали. На Ольшанском кладбище находятся представители украинской диаспоры, ожидавшие консула.

Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии.

В свою очередь МИД Украины сообщил, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте их окончательного захоронения.

Позже посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что родственники Олеся, проживающие в Канаде, согласны на перезахоронение останков писателя в Украине.