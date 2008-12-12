Киевэнерго грозится оставить город без света и тепла - реакция МЧС

Главное управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе Киеве предупреждает о непредсказуемых последствиях для столицы от возможного отключения АК “Киевэнерго” тепла и электроэнергии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного управления МЧС, ведомство крайне обеспокоено состоянием дел на объектах акционерной компании «Киевэнерго». Как известно, с 4 декабря АК «Киевэнерго» вынуждена была снизить давление природного газа в магистралях, питающих ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, из-за ограничения снабжения природного газа со стороны газоснабжающих компаний.

Как результат – в квартирах киевлян стало значительно холоднее. А учитывая то, что по прогнозам синоптиков в ближайшее время произойдет существенное понижение температуры, киевляне будут вынуждены обогревать свои жилища с помощью электрообогревателей.

Пожарно-спасательная служба Киева обращает внимание граждан, что если «Киевэнерго» выполнит свое обещание оставить без тепла и света город, последствия от этого могут быть непредсказуемыми.

Как показывает статистика, в связи с похолоданием, количество пожаров существенно увеличивается. Основными их виновниками становятся обогреватели, чаще всего самодельные, или низкого качества, не имеющие сертификата соответствия. Массовое одновременное использование электроприборов может привести к значительным электрическим перегрузкам и, соответственно, к массовым повреждениям электрических сетей. Нередко, когда в домах выключали свет, пожары случались из-за оставленных без присмотра зажженных свечей, неисправности каминов и печей.

В связи с этим МЧС Украины просит киевлян быть особенно осторожными, пользуясь электрообогревателями, тепловентиляторами и отопительными печами. МЧС призывает строго придерживаться таких правил безопасности: используя электрические электрообогреватели, проверять исправность электропроводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов; не пользоваться самодельными и кустарно изготовленными электрообогревателями; избегать перегрузки электросети путем одновременного включения нескольких потребителей; не оставлять включенными обогреватели на ночь и не разрешать детям присматривать за ними.

Как сообщал УНИАН, в ноябре этого года газоснабжающие организации принудительно начали сокращать снабжение природного газа на предприятия АК “Киевэнерго” из-за существующих долгов компании за полученный газ.

11 декабря АК "Киевэнерго" заявила, что вынуждена принять меры относительно временного прекращения горячего водоснабжения в административные здания, жилые дома зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. К таким шагам привело ограничение газоснабжения АК "Киевэнерго" по причинам отсутствия денежных поступлений от КГГА на компенсацию разницы экономически обоснованных расходов на производство и тарифом на тепловую энергию.

Долг "Киевэнерго" перед ДК "Газ Украины" в размере 347 млн. грн. возник по причинам долгосрочного отсутствия компенсаций из городского бюджета расходов компании на производство и снабжение тепла, отмечается в сообщении компании.

По информации АК "Киевэнерго", компания в очередной раз направила письмо в КГГА, в котором подчеркнула необходимость как можно скорее выделить из городского бюджета средства для АК "Киевэнерго" с целью компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию и для получения необходимых лимитов природного газа и обеспечения постоянной работы предприятий компании. Об отключении горячего водоснабжения АК "Киевэнерго", согласно установленному порядку, также предупредила МЧС и все контролирующие и правоохранительные органы.

В свою очередь, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ ранее заверял: “Пока я жив, никого ни от чего не отключат. У нас все в порядке, в отличие от других городов Украины”.

*** ТЭЦ-5 обеспечивает горячее водоснабжение и централизованное отопление 2877 жилых домов, 122 лечебных учреждений, 117 детских садов, 108 школ, 2117 ведомств в жилых массивах Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки.

ТЭЦ-6 обеспечивает горячее водоснабжение и централизованное отопление 2118 жилых домов, 62 лечебных учреждений, 159 детских садов, 125 школ, 1393 учреждений в жилых массивах Троещина, Лесной, Воскресенка, Оболонь, Куреневка, Виноградарь, Подол.