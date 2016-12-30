Мода на елочные украшения: как украинцы наряжают новогодние елки (видео)

15:11, 30 декабря 2016
Общество
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Мода на елочные украшения соответствует историческому моменту.

Мода на елочные украшения соответствует историческому моменту / скриншот

Мода на елочные украшения в последнее время все больше влияет на украинцев при выборе елочных украшений, ведь полностью соответствует историческому моменту, говорится в сюжете ТСН.

В частности, куклы из ваты были популярными украшениями на елках в тридцатые, кукуруза и огурцы – в шестидесятые, сказочные герои – в восьмидесятые и монохромные шарики – в двухтысячные.

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Современные украинцы, украшая елку «на европейский манер» - монохромными пулями, все же добавляют украшения времен своих бабушек и дедушек.

Как сообщал УНИАН, в Одесском заливе, в Черном море, почти на 20-метровой глубине дайверы установили новогоднюю елку.

Сосну украсили специально подготовленными игрушками и светодиодными гирляндами. Нарядившись в новогодних сказочных персонажей, в том числе, в зайца, Деда Мороза и Снегурочку, дайверы под водой, возле елки, водили хоровод и встретили Рождество».

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Теги: #елка#украшения#куклы