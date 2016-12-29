Передача боевикам 15 человек в качестве доброй воли задерживается: они в сопровождении СБУ все еще в дороге - СМИ
16:09, 29 декабря 2016Общество
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Передача пророссийским боевикам 15 людей состоится сегодня, однако позднее запланированного времени.
Передача 15 людей боевикам сегодня состоится позднее / Фотоиллюстраци / twitter.com/banderenko
Об этом сообщает "112 Украина".
"Сейчас работники СБУ сопровождают этих 15 человек. Они сейчас в дороге. Точное время сообщить не можем, но это будет значительно позже, чем отмечалось ранее", - сообщил он.
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Ранее боевики заявили, что передача украинской стороной 15 человек из списка на обмен в качестве доброй воли состоится сегодня, 29 декабря, в районе контрольно-пропускного пункта на окраине Горловки.
Советник главы СБУ Юрий Тандит анонсировал, что передача в ОРДЛО 15 человек из списка на обмен в качестве доброй воли состоится в ближайшее время.
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