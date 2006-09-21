В Крыму впервые провели боевые стрельбы курсанты Университета Воздушных Сил

Сегодня в Крыму на военном полигоне “Чауда” в рамках активной фазы оперативно-стратегических командно-штабных учений “Чистое небо - 2006” состоялись боевые стрельбы подразделений зенитных ракетных войск Сухопутных войск ВС Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, зенитные ракетные дивизионы “Оса-АКМ” осуществили 16 пусков ракет – 12 по воздушным целям и 4 – по морским. Все морские цели были поражены, а процент поражения воздушных целей составил 84%.

В качестве мишеней были использованы осветительные снаряды, которые запускались из гаубицы Д-30, и мишень вертолета на морской платформе. Дальность до мишеней составляла от 4 до 6 километров.

Впервые не только за время существования независимой Украины, но и с времен Советского Союза, с комплексов “Оса-АКМ” провели боевые стрельбы курсанты выпускного курса Харьковского университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, отметили в Управлении пресс-службы Минобороны.

Также сегодня на “Чауде” состоялись ротные тактические учения с подразделениями аэромобильных войск Сухопутных войск ВС Украины. На фоне определенной тактической обстановки с двух самолетов Ил-76МД было осуществлено десантирование комбинированным способом почти 50 воинов-десантников из состава 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

При помощи парашютно-бесплатформенной системы “Шельф” отечественного производства впервые за последние пять лет было осуществлено десантирование трех боевых машин десанта.

По приземлении воздушно-десантная рота во взаимодействии с ротой морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины выполнила задачу по блокированию и уничтожению условного незаконно созданного вооруженного формирования.