В Киеве работает ”горячая линия” жалоб на строительный мусор

В Киевской городской государственной администрации по номеру телефона 270-63-33 работает «горячая линия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, это многоканальная линия, которая работает круглосуточно. Организована эта линия по поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

По указанному номеру киевляне могут заявить о строительном мусоре, который незаконно выбрасывается под окна жилых домов или в жэковские контейнера для бытового мелкого мусора. По словам заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, соответствующие столичные службы немедленно будут реагировать на такие жалобы: будут принимать административные меры - вплоть до закрытия строительных объектов.

По этому поводу Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обращается к жителям столицы не оставаться безразличными, «когда соседи, наведя порядок и красоту в своих квартирах, нагло выбрасывают остатки от ремонта под окна дома. Тем более что коммунальные службы вывозят потом этот мусор за счет всех жильцов дома, которые платят за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому не бойтесь позвонить по телефону по номеру 270-63-33 и назвать нарушителя. Ведь представители столичной власти не только помогут сохранить чистоту, но и гарантируют полную конфиденциальность», - отмечает мэр.