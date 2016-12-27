Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканала "Украина"

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Мониторингам Национальной рады в эфире телеканала 21 – 23 декабря зафиксирована трансляция телесериала «Старшая сестра» режиссера С. Васьковского. В то же время по информации, которая была обнародована на официальном веб-сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино 21.12.2016, государственная регистрация этого телесериала было отменено и аннулировано прокатное удостоверение. Таким образом, демонстрации этого фильма в эфире телеканала «Украина» имеет признаки нарушения компанией требований пунктов а), б) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», а также статьи 1646 Кодекса Украины об административных правонарушениях», – отмечается на сайте регуляторного органа.

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С целью проверки соблюдения лицензиатом указанных норм законодательства ему назначена внеплановая проверка.

Как сообщал УНИАН, в апреле Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу "Украина" по итогам внеплановой проверки, которая проводилась в связи с трансляцией телеканалом сериала "Не зарекайся", в 66-й серии которого были "положительно изображены боевики Донбасса".