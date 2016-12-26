"Мы своих не бросаем!": оккупанты Крыма пустили уполномоченного Рады к трем украинцам - узникам Кремля

Об этом на своей странице Facebook написал руководитель секретариата омбудсмена Валерии Лутковской Богдан Крикливенко.

"Это произошло, мы в Симферополе! После 3 месяцев, и особо тяжких 2 последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, содержащимися в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть" , - сообщил он.

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"Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом", - добавил он.

Он сообщил, что по состоянию на 14 часов уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская и Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова находились на территории СИЗО. Симферополь.

"Следует отметить, это официальный визит Уполномоченного к своим гражданам, даже если территория временно оккупирована. Мы своих не бросаем! Борьба продолжается!" - подчеркнул он.