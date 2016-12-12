Оккупанты Крыма оставили за решеткой замглаву Меджлиса до апреля 2017 года

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Крымские судьи продлили срок содержания под стражей Ахтему Чийгозу на три месяца с 8 января 2017 года по 8 апреля 2017 года", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Он был взят под стражу 29 января 2015 года. В МИД заявляли, что целью репрессий в Крыму является уничтожение коренного народа полуострова.

После аннексии Крыма российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины. По данным российского следствия, тогда из-за давки погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.