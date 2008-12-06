Памятник Ивану Мазепе установят на Соборной площади Полтавы

Окончательный вариант размещения памятника гетману Ивану Мазепе согласовали на заседании градостроительного совета.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы горсовета Полтавы Виктор КИКОТЬ.

По его словам, члены совета выехали непосредственно на Соборную площадь для того, чтобы принять взвешенное решение.

«Члены совета рассматривали три варианта установки памятника: первый – разместить постамент, ориентируясь на пространство между колокольней и собором за основной пешеходной аллеей, ведущей к музею-усадьбе Ивана Котляревского. Второй – левая зона от проезда к собору, ближе к колокольне. Третий вариант, поддержанный самим автором монумента Виктором ШЕВЧЕНКО, - это сквер слева от собора. Остановились на последнем варианте, поскольку у него ряд преимуществ: памятник будет ориентирован на въезд – зону первоочередного восприятия, он будет «держать» площадь возле собора и иметь активный зеленый фон», - сказал В.Кикоть.

Как сообщал УНИАН, решение об установке памятника Ивану Мазепе было принято на внеочередной тридцатой сессии городского совета пятого созыва 22 августа 2008 года в ответ на обращение облгосадминистрации, которая выступает заказчиком проекта и должна профинансировать все работы.