Еврокомиссия предлагает "Интерпайпу" антидемпинговое исключение

Еврокомиссия предлагает сберечь антидемпинговую пошлину на сварные трубы, железные трубы и трубы из нелегированной стали из Украины на уровне 44,1% и снизить пошлину для предприятий “Интерпайп” до 10,7%.

Об этом говорится в предложениях Еврокомиссии Совету ЕС, текст которых имеет УНИАН.

Согласно проекту предложений, сниженная антидемпинговая пошлина будет распространяться на трубы, произведенные Нижнеднепровским трубопрокатным заводом и Новомосковским трубным заводом.

В объяснительной записке отмечается, что группа “Интерпайп” обратилась в Еврокомиссию 15 октября 2007 года с просьбой частично пересмотреть установленные в 2002 году антидемпинговые пошлины на сварные трубы из Украины. Период расследования в рамках процедуры пересмотра антидемпинговых пошлин для Украины был установлен с 1 января по 31 декабря 2007 года. В ходе расследования, Еврокомиссия пришла к выводу, что уровень демпинга группой “Интерпайп” составляет 10,7%.

В то же время, в записке отмечается, что “Интерпайп” – единственный из семи украинских производителей труб, который сотрудничал с Комиссией. Поэтому для всех других уровень антидемпинговой пошлины должен оставаться на уровне, установленном в 2002 году.

В периода расследования импорт украинских труб в ЕС составлял 2,753 тыс. тонн, или 0,2% объема рыночной потребности.