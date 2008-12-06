Нацбанк советует снизить процентные ставки по валютным кредитам

Национальный банк Украины рекомендовал коммерческим банкам пересматривать в сторону уменьшения процентные ставки по кредитам, но не допускать досрочного возвращения депозитов.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном сегодня на сайте НБУ.

Анализ ликвидности банковской системы Украины свидетельствует о том, что принятые Нацбанком меры о предубеждении кризисных явлений в банковской системе способствовали уменьшению темпов ежедневного отплыва средств из банков и обеспечили платежеспособность и своевременность расчетов банковской системы в целом, отмечается в сообщении.

По мнению Нацбанка, «финансовые трудности у банков создаются в основном из-за того, что банки возвращают срочные вклады до завершения установленного договором срока».

«С целью закрепления позитивных тенденций в деятельности банков и обеспечения последующей стабильной их работы, Национальный банк 4 декабря 2008 года принял Постановление № 413, которым продолжил комплекс мероприятий, начатых Постановлением № 319 от 11 октября 2008 года. В частности, учитывая то, что запрещение досрочного выполнения банками обязательств о возвращении привлеченных средств способствовало нейтрализации панических настроений клиентов банков, НБУ в упомянутом постановлении обязал банки продолжить принятие всех необходимых мер для обеспечения прироста вкладов (в первую очередь в национальной валюте), не допуская при этом их досрочного возвращения, и поощряя клиентов к последующему сотрудничеству», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «банкам также рекомендовано пересмотреть в сторону уменьшения процентные ставки по кредитам в иностранной валюте, разрешено самостоятельно принимать решение о пролонгации кредитов, предоставленных товаропроизводителям, разрешено покупать иностранную валюту по поручению физических лиц для перевода за пределы Украины по текущим неторговым операциям на сумму, в эквиваленте не превышающую 75 тыс. грн. на месяц».

В письме руководителям коммерческих банков (от 06.12.2008 № 22- 310/946-17250) Нацбанк выразил обеспокоенность тем, что «в результате досрочных выплат депозитов ликвидность отдельных банков остается под угрозой».

«Обращаем ваше внимание на то, что постановлением Правления Национального банка Украины (№413 от 05 декабря 2008 года (абзац 5 пункта 2) банкам запрещено производить досрочное возвращение депозитов, поскольку они вложены в долгосрочные кредиты и другие активы», - отмечается в письме НБУ.