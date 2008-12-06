Состоялся I съезд Украинского медицинского союза

В Киевском дворце спорта состоялся первый Всеукраинский съезд ВОО «Украинский Медицинский Союз»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВОО «Украинский Медицинский Союз».

Председатель президиума ВОО «Украинский Медицинский Союз» Юрий ПОЛЯЧЕНКО, обращаясь к делегатам и гостям, отметил: «Сегодня «Украинский Медицинский Союз» формирует свою программу, все вместе мы определяем направления деятельности, договариваемся о первых шагах на пути к эффективной организации, которая должна приобщиться к большому делу – оздоровлению страны и в прямом понимании, и в смысле общественных отношений». Ю.ПОЛЯЧЕНКО констатировал, что система ценностей украинского общества практически разрушена и остался последний рубикон, который нельзя перейти, последнее и единственное в чем люди не могут отчаяться – это здоровье. “Это главная ценность украинского народа, последний бастион жизнеспособности украинской нации. Этот бастион является единственным объединением всего общества. Поэтому медики, в полной мере осознавая кризис медицинской отрасли, понимают и свою ответственность за его предотвращение”, - сказал он и отметил: «Уважая какие бы то ни было политические вкусы своих членов, «УМС» отстраняется от политизации своей деятельности. Медицина должна быть вне политики».

На съезде также речь шла о конкретных шагах деятельности ВОО «Украинский Медицинский Союз», в частности: лоббировании представления ходатайства в Конституционный суд Украины об уточнении заключения по 49 статье Конституции; отстаивании ведущей роли медицинских работников и их профессиональных ассоциаций в определении стандартов и протоколов лечения болезней; путях поддержки обмена наилучшим отечественным и международным опытом через предоставление грантов; формировании корпоративных механизмов предоставления медицинским работникам правовой поддержки и защиты и тому подобное.

В резолюции, которую приняли участники съезда, одним из пунктов определено: обратиться к Президенту Украины с просьбой безотлагательно рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины вопрос о невыполнении мероприятий, предусмотренных Указом Президента Украины №1694 ”О безотлагательных мерах по реформированию системы здравоохранения населения” и выработке мер противодействия кризисным явлениям в медицинской и фармацевтической отраслях.