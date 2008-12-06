Барак Обама: кризис дает нам возможность изменить экономику

Избранный президент США Барак Обама не исключает, что кризисная ситуация в экономике США может ухудшиться, прежде чем положение начнет исправляться.

"Для преодоления этого кризиса нет быстрых или простых решений. Он (кризис) создавался в течение многих лет и, вероятно, ухудшится, прежде чем произойдет улучшение", - говорится в заявлении Обамы, распространенном в пятницу штабом его переходной администрации.

Обама заявил также о том, что США должны заставить экономику страны "заработать снова".

"Этот болезненный кризис дает нам возможность изменить нашу экономику и улучшить жизнь обычных людей через восстановление дорог и модернизацию школ для наших детей, инвестирования в чистые энергетические решения для преодоления нашей зависимости от зарубежной нефти, а также внесения первого взноса в долгосрочные реформы, которые обеспечат рост и укрепление нашей экономики для всех американцев на долгие годы вперед", - цитирует заявление РИА "Новости".