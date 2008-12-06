Кризис кризисом, а преступность так и не выросла

Министерство внутренних дел Украины не фиксирует увеличения количества преступлений в связи с экономическим кризисом в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Василий МАРМАЗОВ.

«Особое увеличение количества преступлений не отмечено. Напротив, за январь-октябрь есть уменьшение преступности на 4%, а особо тяжких преступлений – почти на 10%», - сказал В.МАРМАЗОВ.

Он подчеркнул, что возможное повышение уровня преступности в связи с экономическим кризисом, о котором предупреждало МВД, базируется на экспертных оценках, но в настоящее время количественные показатели не подтверждают этот прогноз.

«Мы предупреждаем и предостерегаем граждан, что может вырасти количество квартирных краж, поэтому вместе с тем, что мы мобилизируем собственные резервы, мы просим граждан позаботиться о собственной безопасности» - добавил заместитель министра.

В.МАРМАЗОВ, в частности, посоветовал хранить деньги не дома, а в банках.

«Мы понимаем, что к этим учреждениям доверие населения подорвано, но ничего лучшего еще не придумали», - отметил он.