Таможенники задержали двух мужчин, обклеенных тысячами евро

Украинские пограничники 4 декабря предотвратили попытку незаконного перемещения значительной суммы валюты: двое 30-летних мужчин пытались вывезти из Украины 180 тыс. евро, спрятав их на теле под одеждой.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, лица без гражданства, которые постоянно проживают в Эстонии, на автомобиле «Ауди А-8» эстонской регистрации ехали в Польшу по полосе «зеленый коридор» пункта пропуска «Ягодин», что в Волынской области.

Однако пограничники во время паспортного контроля решили провести усиленный осмотр мужчин, направив их на «красный коридор». Там путешественники задекларировали, что имеют более чем 10 тыс. евро каждый. Однако под одеждой каждого из них обнаружили приклеенные скотчем пачки с валютой на общую сумму 180 тыс. евро.

Найденные деньги у контрабандистов изъяли и передали на таможню.