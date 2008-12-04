Суд рассмотрит содержание американского милионера в Киевском СИЗО

Сегодня в 10.00 Апелляционный суд города Киева должен рассмотреть ходатайство адвокатов американского гражданина Роберта ФЛЕТЧЕРА и руководителя компании «Кингз Кепитал» Владимира БАНДУРЧЕНКО, которые обвиняются в мошенничестве с деньгами граждан, относительно избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил представление милиции об избрании меры пресечения в виде ареста американскому бизнесмену, руководителю тренингов «Как стать миллионером» Роберту ФЛЕТЧЕРУ, которого подозревают в завладении средствами украинских граждан.

По решению суда Р.ФЛЕТЧЕР должен находиться в Киевском СИЗО №13 на протяжении двух месяцев, отведенных законом для проведения следствия. Присутствующие на заседании некоторые потерпевшие по делу граждане сообщили, что каждый из них вкладывал в инвестиционные проекты Р.ФЛЭТЧЕРА от 20 до 300 тыс. долларов.

В отношении Р.ФЛЕТЧЕРА (1963 г.р.) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 Уголовного кодекса Украины.