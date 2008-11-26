Суд дал добро на арест организатора тренингов «Как стать миллионером»

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил представление милиции об избрании меры пресечения в виде ареста американскому бизнесмену, руководителю тренингов «Как стать миллионером» Роберту ФЛЭТЧЕРУ, которого подозревают в завладении средствами украинских граждан.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управления МВД Украины в г. Киеве.

Как сообщал УНИАН, Р.ФЛЭТЧЕР был задержан по подозрению в завладении средствами украинских граждан.

Начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА сообщил, что по информации милиции, “сумма средств, собранная с граждан Р.ФЛЭТЧЕРОМ, превышает 10 млн. дол.».

В отношении Р.ФЛЭТЧЕРА (1963 г.р.) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что осенью 2006 года Р.ФЛЭТЧЕР создал общество с ограниченной ответственностью «Глобальная система тренингов», в котором он выступил соучредителем. Деятельность общества сводилась к проведению тренингов, которые обычно проводились в ночное время, во время которых Р.ФЛЭТЧЕР, который выдавал себя за успешного миллионера, рассказывал о различных инвестиционных проектах, за счет которых возможно обогатиться, и разъяснял, что чем больше средств будет инвестировано, тем большая прибыль будет получена. Во время проведения тренингов со слушателями заключались договоры займа и совместной деятельности под обещание выплаты от 20 до 300% годовых и получались средства наличными под расписки, а в некоторых случаях - по приходным кассовым ордерам.