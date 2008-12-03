Евростат подсчитал рост/снижение цен в странах Европы

В октябре 2008 года цены промышленных производителей снизились по сравнению с сентябрем 2008 года на 0,8% в еврозоне и на 1,4% во всех странах-членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В октябре-2008 по сравнению с октябрем-2007 цены производителей увеличились на 6,3% еврозоне и на 7,3% в ЕС-27.

В октябре-2008 по сравнению с сентябрем-2008 цены в промышленности за исключением энергетики снизились на 0,4% в обеих зонах, цены в энергетическом секторе – уменьшились на 2,0% в еврозоне и на 4,0% в ЕС-27. Полуфабрикаты уменьшились на 1,0% в обеих зонах. Цены на товары кратковременного потребления уменьшились на 0,1% в обеих зонах, на товары длительного использования выросли на 0,3% в обеих зонах, на капитальное имущество – не изменились в еврозоне и выросли на 0,1% в ЕС-27.

Рост был зарегистрирован только в Венгрии (1,2%), Словакии (0,9%), Ирландии (0,4%) и на Кипре (0,1%). Наибольшее снижение наблюдалось в Дании (–5,1%), Великобритании (-4,2%), а также в Греции (–2,8%).

В октябре-2008 по сравнению с октябрем-2007 цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 3,2% в еврозоне и на 3,9% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе – на 15,8% в еврозоне и на 16,9% в ЕС-27, цены на полуфабрикаты выросли на 4,4 в еврозоне и на 5,1% в ЕС-27, на товары кратковременного потребления выросли на 2,7% в еврозоне и на 3,6% в ЕС-27, на товары длительного использования возросли на 2,7% в еврозоне и на 2,8% в ЕС-27, на капитальное имущество - на 2,2% в еврозоне и на 2,8% - в ЕС-27.

Наибольший рост цен в октябре-2008 по сравнению с октябрем-2007 зарегистрирован в Люксембурге (21,1%), Румынии (15,0%) и Литве (14,7%). Наименьший рост цен зарегистрирован в Чехии (3,9%), Франции (4,3%) и Словении (4,8%).

В сентябре-2008 по сравнению с августом-2008 цены промышленных производителей уменьшились на 0,3% в еврозоне и на 0,4% в ЕС-27.