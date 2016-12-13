Подозреваемого в сотрудничестве с "ДНР" Безъязыкова госпитализировали, заседание суда перенесли

Об этом передает Еспресо.TV.

Судебное заседание по избранию Безъязыкову меры пресечения перенесли на неопределенный срок.

Адвокаты подозреваемого предоставили в суд три ходатайства. Одно из них было удовлетворено. Адвокаты настаивали, что их подзащитный был задержан незаконно. По их данным, для законности задержания не хватало постановления следственного судьи. В зале суда Безъязыкова освободили из-под стражи. В судебном заседании затем был объявлен перерыв.

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В зале суда подозреваемому стало плохо. Суд вызвал автомобиль скорой помощи. На машине скорой помощи Безъязыкова отвезли в больницу.

Напомним, Безъязикова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР».

5 июля был освобожден полковник Вооруженных сил Украины Безъязыков, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 2014 года.

По словам жены полковника, свидетельства против ее мужа давали его подчиненные, что вместе с ним были в плену. Он действительно уговаривал солдат переходить на сторону "ДНР", но не по-настоящему.

"Это была инсценировка. Почему он не мог отказаться, потому что была угроза его жизни, при моем муже эти люди, боевики, убили человека. Он не мог так рисковать своей жизнью. Но он дал понять, что это инсценировка", - доказывает женщина.