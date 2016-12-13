Аналитик об акциях радикалов в Польше: украинцы не смогут чувствовать себя в безопасности

Об этом рассказал старший аналитик МЦПИ Анатолий Октисюк, передает "Апостроф".

"Политическая поддержка праворадикальных движений в Польше будет дальше расти. Сейчас польские радикалы выступают за устранение из польского пространства других наций, в том числе украинцев, которые, по их мнению, отбирают у местных жителей зарплату, работу и жизненное пространство. В любом случае, такая ситуация приведет к тому, что украинцы, находясь в Польше, не смогут чувствовать себя в безопасности", - считает Октисюк.

Читайте такжеПосол Украины в Польше назвал провокацией инцидент на марше орлят, участники которого выкрикивали "Смерть украинцам"

При этом он добавляет: "Пока польские ультраправые националисты маргинализированы, но все же существует большая вероятность того, что эти идеи пройдут такой же путь трансформации, как и в Украине. Ведь сначала украинских националистов, которые организовывали факельные шествия, никто серьезно не воспринимал, но после 2012 и 2014 годов ситуация поменялась".

Ранее СМИ обнародовали видеозапись "Марша орлят перемышльских и львовских", который проходил в польском городе Перемышль (расположен в 7 км от границы Украины) в субботу, 10 декабря. В момент прохождения колонны мимо здания Украинского народного центра один из демонстрантов прокричал "Смерть украинцам!" и участники шествия хором его поддержали.

Отмечается, что в этом году "марш орлят" организовали не только правые организации, как Всепольская молодежь или Национально-радикальный лагерь, неформальная группа "Патриотический Перемышль", но и учреждение культуры Подкарпатского воеводства - Культурный центр в Перемышле. При этом патронат над маршем взял, в частности, мэр Перемышля Роберт Хома.