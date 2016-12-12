В Польше на марше орлят участники выкрикивали "Смерть украинцам", посольство Украины ждет ответа от властей (фото, видео)

Диппредставительство в понедельник, 12 декабря, ждет официального ответа от мэрии Перемышля и местной полиции по этому инциденту, передает 112 Украина.

Ранее СМИ обнародовали видеозапись "Марша орлят перемышльских и львовских", который проходил в польском городе Перемышль (расположен в 7 км от границы Украины) в субботу, 10 декабря. В момент прохождения колонны мимо здания Украинского народного центра один из демонстрантов прокричал "Смерть украинцам!" и участники шествия хором его поддержали.

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Отмечается, что в этом году "марш орлят" организовали не только правые организации, как Всепольская молодежь или Национально-радикальный лагерь, неформальная группа "Патриотический Перемышль", но и учреждение культуры Подкарпатского воеводства - Культурный центр в Перемышле. При этом патронат над маршем взял, в частности, мэр Перемышля Роберт Хома.