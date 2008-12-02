Ющенко едет на Волынь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня, 2 декабря, осуществит рабочую поездку в Волынскую область.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА на брифинге, основное внимание Президент уделит защите интересов детей. В рамках проекта «Согрей любовью ребенка» В.ЮЩЕНКО вручит многодетным семьям ключи от новых домов, а в Луцке Президент встретится с детьми из грузинского города Гори, которые проходят там курс реабилитации.