Ющенко едет на Волынь
08:48, 02 декабря 2008Общество
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Основное внимание - защите интересов детей
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня, 2 декабря, осуществит рабочую поездку в Волынскую область.
Как сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА на брифинге, основное внимание Президент уделит защите интересов детей. В рамках проекта «Согрей любовью ребенка» В.ЮЩЕНКО вручит многодетным семьям ключи от новых домов, а в Луцке Президент встретится с детьми из грузинского города Гори, которые проходят там курс реабилитации.
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