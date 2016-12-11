Порошенко осудил теракт в Стамбуле
Президент отметил, что ужасному теракту в Стамбуле нет оправданий.
Президент Украины Петр Порошенко осудил террористический акт в турецком городе Стамбул, жертвами которого стали десятки людей.
Об этом глава государства написал в микроблоге Twitter.
"Решительно осуждаю ужасный теракт в Стамбуле. Нет оправданий. Мои мысли с семьями жертв и всей турецкой нацией", - отметил Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, в субботу вечером, 10 декабря, в Стамбуле рядом с футбольным стадионом Vodafone Arena прозвучали два взрыва. В одном случае взорвалась машина, начиненная взрывчаткой, второй теракт осуществил смертник. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 38 человек.
11 декабря в Турции объявлено Днем национального траура.
Strongly condemn a heinous terrorist attack in #Istanbul. No justifications. My thoughts are with families of victims and all Turkish nation— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 грудня 2016 р.