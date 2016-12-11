Украинцы не пострадали во время теракта в Стамбуле – МИД

Граждане Украины не пострадали во время террористического акта в турецком городе Стамбул.

Об этом сообщается в микроблоге Twitter Департамента консульской службы МИД Украины.

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"Правительство Турции сообщает о 29 погибших и 166 раненых в Стамбуле. Наличие украинцев среди пострадавших не установлено", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в результате теракта, который произошел вечером 10 декабря, возле стадиона Vodafone Arena в Стамбуле погибли по меньшей мере 29 человек, еще 166 получили ранения.

Сегодня, 11 декабря, в Турции объявлен национальный траур.