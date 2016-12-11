Украинцы не пострадали во время теракта в Стамбуле – МИД
Правительство Турции сообщает о 29 погибших и 166 раненых в Стамбуле. Наличие украинцев среди пострадавших не установлено.
Граждане Украины не пострадали во время террористического акта в турецком городе Стамбул.
Об этом сообщается в микроблоге Twitter Департамента консульской службы МИД Украины.
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"Правительство Турции сообщает о 29 погибших и 166 раненых в Стамбуле. Наличие украинцев среди пострадавших не установлено", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, в результате теракта, который произошел вечером 10 декабря, возле стадиона Vodafone Arena в Стамбуле погибли по меньшей мере 29 человек, еще 166 получили ранения.
Сегодня, 11 декабря, в Турции объявлен национальный траур.
Генконсульство України в Стамбулі повідомляє про відсутність українців серед постраждалих у результаті #теракт 10.12.16— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) December 10, 2016