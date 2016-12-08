На Днепропетровщине украли миллион во время ремонта трубопровода

В Днепропетровской области разоблачили хищения бюджетных средств в крупных размерах при строительстве трубопровода водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления защиты экономики в Днепропетровской области.

Отмечается, что на строительство трубопровода водоснабжения двух сел г. Павлограда было выделено почти 6 миллионов гривен.

«В декабре 2013 года должностными лицами предприятия-исполнителя работ и ответственными за технический надзор лицами, были подписаны акты выполненных работ, в которые были внесены неправдивые сведения относительно объемов выполненных работ, которые фактически доделаны не были», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за завышения объемов фактически проведенных работ, было совершено хищение бюджетных средств на сумму свыше миллиона гривен.

По данному факту следственным отделом Днепровского ОП ГУНП области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 8-ми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас устанавливаются лица, которые могут быть причастны к совершению данного уголовного правонарушения, качество и объем выполненных работ. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепропетровской области должностных лиц госпредприятия «Криворожская теплоцентраль» подозреваются в присвоении государственных средств.

Установлено необоснованность включения в состав тарифов на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения сумм затрат на автоматизированную обработку платежей.

В общем люди переплатили за "коммуналку" более 55 миллионов.