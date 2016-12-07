В Днепре требуют "ликвидировать барыг", торгующих валютой в центре города

В Днепре жители города требуют запретить торговлю валютой в центре города на углу ул. Центральной и ул. Мономаха.

Соответствующую петицию зарегистрировали в Единые системе местных петиций.

В тексте отмечается, что полиция не реагирует на проблему торговли валютой.

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«Эта проблема в нашем городе существует очень давно. К сожалению, днепровская полиция не обращает на это никакого внимания. Этих менял можно увидеть не вооруженным глазом, они в открытую стоят с пачками денег и свободно уклоняются от налогообложения развивая и укрепляя "черный валютный рынок". Поэтому я обращаюсь к городскому совету решить эту проблему и открыть глаза днепровской полиции, а именно Кировскому отделению», - говорится в тексте петиции.