Троян отказался отчитываться о расследовании трагедии в Княжичах в присутствии СМИ

"Я могу взять, по крайней мере, такую ответственность, но без камеры, я готов доложить комитету то, что я могу... Но я на камеру не буду говорить", - цитирует Трояна 112.ua.

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Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности будет контролировать ход расследования уголовного производства относительно гибели пятерых полицейских в результате перестрелки в поселке Княжичи Броварского района Киевской области.

Напомним, по данным ГПУ, 4 декабря в сек. Княжичи Броварского района Киевской области сотрудники Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) Нацполиции, находясь на службе, применили автоматическое оружие в отношении сотрудников Броварского отдела полиции охраны, которые вместе с двумя работниками Управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, тоже находясь на службе, применили автоматическое оружие в ответ.

В результате стрельбы погибли 5 сотрудников полиции.

Уголовное производство открыто по п. 1 ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.