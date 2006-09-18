Кабмин предлагает не платить несколько видов досрочных пенсий

Кабинет Министров Украины предлагает в 2007 году не выплачивать пенсии, назначенные по стажу работы, пенсионерам, которые не достигли пенсионного возраста.

Об этом идет речь в проекте государственного бюджета на 2007 год, поданном правительством в Верховную Раду Украины.

Статьей 109 проекта закона, в частности, предлагается не выплачивать пенсии тем, кто не достиг пенсионного возраста, но получил право на досрочную пенсию в соответствии с подпунктом “г” пункта 1 статьи 26 Закона Украины "О занятости населения", подпунктом „в” статьи 12 Закона Украины „Об общих принципах дальнейшей эксплуатации и снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования разрушенного четвертого энергоблока этой АЭС в экологически безопасную систему” и статьи 21 Закона Украины „Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине”.

Справка УНИАН. Подпунктом “г” пункта 1 статьи 26 Закона Украины "О занятости населения" предусматривается право на досрочный выход на пенсию за полтора года до установленного законом срока лиц предпенсионного возраста, которые имеют страховой стаж для мужчин - 25 лет, для женщин - 20 лет.

Подпунктом „в” статьи 12 Закона Украины „Об общих принципах дальнейшей эксплуатации и снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования разрушенного четвертого энергоблока этой АЭС в экологически безопасную систему” предусматривается право на досрочный выход на пенсию лиц, которые уволены в связи с ликвидацией ЧАЭС за два года до установленного законом пенсионного возраста (на день увольнения), лиц, которые имеют установленный законодательством о пенсионном обеспечении необходимый общий трудовой стаж (в том числе на льготных условиях), в случае их регистрации в государственной службе занятости как ищущих работу на протяжении четырнадцати календарных дней после увольнения.

Статьей 21 Закона Украины „Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине” предусматривается право на досрочный выход на пенсию за полтора года до установленного законодательством срока, если они имеют страховой стаж для мужчин - 25 лет, для женщин - 20 лет в случае их увольнения с работы по инициативе владельца.