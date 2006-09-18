Синоптики обещают от 0 до 25°

Синоптики обещает, что до конца недели в Украине будет 20-25° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 19 сентября переменная облачность. Без осадков, только в Карпатах и в Закарпатье местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в восточных областях - 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, в южной части и западных областях - 8-13° тепла, в Крыму - до 16°; днем - 20-25°.

20-21 сентября небольшая и переменная облачность. Без осадков, только днем 20 сентября в западных областях умеренный, а 21 сентября в северных и центральных областях местами небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 7-12°, в южной части - 11-16°, на севере Левобережья - 4-9° тепла; днем - 21-26°, 21 сентября в западных и северных областях - 18-23°; в Карпатах ночью - 3-8° тепла, днем - 13-18°.

22-23 сентября без осадков, только 22 сентября в южной части местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью - 7-12° тепла, днем - 19-24°; в южной части ночью - 13-18°, днем - 22-27°.

24-28 сентября без осадков. Температура ночью - 9-15°, днем - 20-25°.

В Киеве и области 19 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью - 6-8° тепла, днем - 21-23°, по области ночью - 4-9° тепла, днем - 20-25°.

20-21 сентября небольшая облачность. Без осадков, только днем 21 сентября местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 7-12° тепла; днем 20 сентября - 21-26°, 21 сентября - 18-23°.

22-23 сентября без осадков. Температура ночью - 7-12°, днем - 19-24°.