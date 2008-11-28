В СБУ говорят, что их офицер не причастен к изнасилованию

Служба безопасности Украины опровергает информацию о причастности своего сотрудника к совершению тяжелого преступления (изнасилования) в Москве.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, «эта информация, распространенная отдельными СМИ, не нашла своего подтверждения». «Мы связывались с украинским Посольством в России, они это не подтвердили», говорится в сообщении.

*** По информации ряда СМИ, сотрудники УВД Восточного административного округа Москвы задержали гражданина Украины с документами капитана СБУ, которого подозревают в развратных действиях и попытке изнасилования студентки в лифте.