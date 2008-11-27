Офицера СБУ подозревают в попытке изнасилования в Москве

Сотрудники УВД Восточного административного округа Москвы задержали гражданина Украины с документами капитана службы безопасности Украины (СБУ), которого подозревают в развратных действиях и попытке изнасилования студентки в лифте, сообщил РИА Новостиисточник в правоохранительных органах Москвы.

По его словам, накануне в милицию поступило сообщение о попытке изнасилования в лифте студентки одного из столичных ВУЗов, которая спаслась от насильника только благодаря отцу, который вышел с собакой ей навстречу. Прибывшие на месте происшествия милиционеры задержали подозреваемого, который был опознан потерпевшей. "При личном досмотре у задержанного милиционеры нашли жетон офицера и удостоверение с его фотографией, по которому он значится как капитан СБУ Украины", - сказал собеседник агентства. На допросе задержанный заявил, что является сотрудником спецслужб Украины, в Москве находится проездом, а с девушкой просто хотел познакомиться, сказал собеседник агентства. В настоящее время личность задержанного устанавливается, также выясняется его принадлежность к спецслужбам Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного иностранца