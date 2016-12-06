Луценко пригрозил прокурору Полтавской области отставкой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сообщил сегодня в комментарии журналистам в Киеве.

По словам Луценко, когда прокуратура направляла дело в суд, в нем не было статьи, которая предусматривает серьезную уголовную ответственность за покушение на убийство работника правоохранительного органа, и которая не предусматривает другой меры пресечения, кроме заключения под стражу.

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«Это неприятно, но вина в освобождении из-под стражи не со стороны судьи, вина лежит на прокурорах, которые внесли представление о мере пресечения без учета статьи покушение на убийство. Сейчас проходит служебная проверка, и я не исключаю, что новоназначенный прокурор Полтавской области может лично потерять свою должность, потому что мой первый заместитель господин Сторожук ему лично поставил задачу контролировать ход представления и представительство прокуратуры в суде», - сказал Луценко.

Также он отметил, что сейчас правоохранительные органы серьезно работают над установлением места нахождения освобожденного преступника. «По оперативным данным, территорию Украины он не покидал», - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН,накануне правоохранители 30 стран завершили беспрецедентную международную операцию по ликвидации киберсети «Аваланж», которая в течение 7 лет ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров. 5 человек были задержаны, из них трое украинцев в Украине. Организатор этой сети – также гражданин Украины, был задержан в Полтаве, он оказал вооруженное сопротивление, имея в руках автомат Калашникова и боевой пистолет.