В Киевской области экс-сотрудника МВД приговорили к 9 годам за смертельное ДТП - прокуратура

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, досудебным следствием установлено, что мужчина, в вечернее время суток, двигаясь по автодороге Кременец – Белая Церковь – Ржищев, находясь в правой полосе, выполняя поворот налево, столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса скончались, еще трое - получили телесные повреждения средней тяжести.

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Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц) УК Украины.

«Во время судебного разбирательства обвиняемый пытался преднамеренно избежать уголовной ответственности, имитируя психические расстройства, однако благодаря настойчивости процессуального руководителя, повторная комплексная, стационарная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый является вменяемым, а его имитация тяжелого психического расстройства являются проявлениями защитного поведения», - подчеркнули в прокуратуре.

По результатам судебного разбирательства бывшего работника милиции приговорен к 9 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Осужденный взят под стражу в зале суда.