Еврокомиссия пошла навстречу «сильному желанию» Украины

Европейская комиссия начала переговоры с Украиной и Молдовой о присоединении к Энергетическому сообществу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, первый раунд переговоров состоялся 25-26 ноября в Вене.

«Обе страны продемонстрировали сильное желание присоединиться к Энергетическому сообществу, подготовиться к имплементации законодательства ЕС в сфере энергетики и продолжить необходимые реформы на своих энергетических рынках», - отмечается в сообщении Еврокомиссии.

Украина и Молдова представили свои предыдущие оценки и графики имплементации положений соглашения об Энергетическом сообществе с учетом энергетической политической стратегии и запланированных реформ в энергетическом секторе.

«Первая встреча подтвердила, что быстрый прогресс возможен, и возможно завершение переговоров с Украиной и Молдовой в 2009 году», - заявил Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

Второй раунд переговоров должен состояться в феврале 2009 года в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, 15 июля 2008 года Совет министров по вопросам энергетики ЕС одобрил мандат Еврокомиссии на переговоры с Украиной, Молдовой и Турцией о присоединении к Энергетическому сообществу.

Соглашение Энергетического сообщества вступило в силу 1 июля 2006 года. В соглашении принимают участие страны-члены ЕС, а также Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, бывшая югославская республика Македония, Черногория, Сербия и Косово. Украина, Молдова, Турция, Норвегия и Грузия имеют статус наблюдателей.

Главная цель соглашения – создание интегрированного энергетического рынка и законодательства для усиления энергетической безопасности, привлечение инвестиций в генерирование и развитие электросетей, улучшение экологической составляющей поставок энергоресурсов.