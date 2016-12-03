Россия несколько раз хотела обменять двух "беркутовцев", обвиняемых в убийствах на Майдане - СМИ

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Виктория Морозова. По ее словам, обвиняемые верят в то, что смогут избежать ответственности даже в случае признания судом их вины, хотя итоги видеодопроса экс-президента Украины Виктора Януковича не оправдали их ожиданий.

"Уверенность, с которой держатся обвиняемые в убийствах "беркуты", имеет вполне объяснимую природу. Им постоянно напоминают по воле, что о них помнят, их не бросят, их не сдадут. "Откровения" Януковича могли поколебать их уверенность в безнаказанности. Впрочем подсудимые, насколько известно, уверяют: даже в случае признания вины их обменяют. По нашим данным, "с той стороны" как минимум дважды хотели выменять Аброськина и Зинченко. Неизвестна и реакция на такое предложение "этой стороны", – сообщила она.

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Журналистка указывает на то, что экс-беркутовцев, которые оказались на скамье подсудимых, "вдохновляет" пример еще одного фигуранта дела об убийствах на Майдане – их командира Дмитрия Садовника, который сумел скрыться после того, как ему изменили меру пресечения.

По словам автора, Садовник добился от властей возможности сбежать после того, как пригрозил раскрыть определенную информацию относительно событий в Киеве в феврале 2014 года. "Говорят, экс-командир спецроты намекнул, что может и лишнее сказать, когда его не освободят из-под стражи. И его освободили. О чем мог сказать Садовник, кто и какие гарантии давал тем, кто сделал возможным его бегство, можно только догадываться", – резюмирует автор.

Напомним, в 2014 году "беркутовцы" Павел Аброськин, Сергей Зинченко и их командир Дмитрий Садовник были задержаны и арестованы. В октябре 2014 года Садовнику мера пресечения была изменена на домашний арест, после чего он сбежал.

28 ноября в Святошинском районном суде Киева состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.