Рада уволила двух одиозных судей: один из них отпустил экс-командира "черной роты" "Беркута"

Как передает корреспондент УНИАН, за увольнение Волковой проголосовали 235 депутатов, за Татькова - 226.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года Высший совет юстиции внес представление в Верховную Раду Украины об увольнении судьи Волковой за нарушение присяги.

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Волкова в 2014 году своим решением освободила из-под стражи экс-командира так называемой «черной роты» «Беркута» Дмитрия Садовника, который подозревается в причастности к массовым убийствам майдановцев 20 февраля 2014 года. После того как Садовника отпустили из-под стражи, он покинул территорию Украины и сейчас скрывается от органов следствия.

В декабре 2015 года Высший совет юстиции принял решение внести в Верховную Раду представление об увольнении судьи Татькова за нарушения требований относительно несовместимости, определенных законом «Об очистке власти». Татьков подал иск в ВСЮ о признании незаконным и об отмене решения о его увольнении.