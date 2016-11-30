На центральной площади Харькова готовятся к Новому году (фоторепортаж)
17:13, 30 ноября 2016Общество
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Завершить монтаж новогодней елки в горсовете Харькова планируют ко Дню Святого Николая, девятнадцатого декабря.
На центральной площади Харькова устанавливают ёлку / dozor.kharkov.ua
Как отмечает Dozor.kharkov.ua, примерно в те же сроки должна завершиться и установка праздничного городка, где в новогодние праздники состоится около пятидесяти культурных, развлекательных и спортивных мероприятий.
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