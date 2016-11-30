На центральной площади Харькова готовятся к Новому году (фоторепортаж)

Как отмечает Dozor.kharkov.ua, примерно в те же сроки должна завершиться и установка праздничного городка, где в новогодние праздники состоится около пятидесяти культурных, развлекательных и спортивных мероприятий.

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