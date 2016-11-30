В новогоднюю ночь столичный метрополитен будет работать на три часа дольше - КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

«Во время новогодней ночи будет продлена работа метро на 3 часа. И также с 31 декабря на 1 января планируется перекрытие движения в центре города. Фуникулер будет работать круглосуточно», - сказала Старостенко.

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Подробная информация о перекрытия или ограничения движения в городе во время проведения рождественско-новогодних мероприятий будет сообщаться ближе к мерам, уточнила она.

«Будет схема перекрытия, схема объездов, чтобы мы могли заблаговременно всех предупредить, чтобы люди могли выбрать удобный маршрут», - отметила Старостенко.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Киевского городского головы Виталия Кличко, в праздник встречи Нового года организуют на Софийской и Михайловской площадях и Владимирском проезде с 17 декабря 2016 года до 15 января 2017 г.

15 декабря запланировано открытие Города развлечений на Михайловской площади новогодне-рождественской ярмарки на Владимирском проезде; 19 декабря - открытие главной елки; 31 декабря - встреча Нового года; 7 января - рождественское шествие дидухов и большая коляда.

Главную елку привезут в Киев из Ивано-Франковской области, ее высота составит 26 метров.