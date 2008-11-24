Украина прекращает импорт электроэнергии из России

Украина договорилась о прекращении импорта электроэнергии из РФ с 1 декабря 2008 г., сообщил РосБизнесКонсалтингу замминистра топлива и энергетики Украины Владимир Лучников. "По балансу с 1 декабря импорта уже нет", - сказал он.

Такое решение В.Лучников пояснил избытком электроэнергии в стране и необходимостью загрузки собственных мощностей.

Украина, по данным Минтопэнерго страны, с середины сентября 2008 г. импортировала российской электроэнергии на 44 млн долл.. За этот период получено из РФ 637,5 млн кВт/ч электроэнергии, в том числе в октябре - 410,1 млн кВт/ч. В 2007 г. таких поставок не было. Закупки российской электроэнергии начались в связи со срывом плана накопления угля. В то же время сокращение потребления электроэнергии промышленностью из-за кризиса привело к избытку угольной продукции.