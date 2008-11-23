В Чернигове состоялся конкурс медоваров

Впервые в Украине в Чернигове состоялся региональный тур V Всеукраинского конкурса "Питьевой мед – 2009", организованный Гильдией медоваров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в региональном конкурсе приняли участие 30 пчеловодов и медоваров из Черниговской, Сумской, Черкасской и Житомирской областей. Они представили свыше 50 образцов продукции – разных сортов меда, медовых чаев и кваса, а также вин из меда.

Конкурс прошел в восьми номинациях, среди которых, – "мед, сваренный с добавлением соков и ароматических трав", "мед без добавления соков и ароматических трав", "напитки медовые шипучие", "квасы медовые", "чаи медовые, збитни" и другие. Лучших медоваров определяла профессиональная дегустационная комиссия.

Как сообщил председатель конкурсной комиссии, профессор, доктор технических наук Александр ЛИТОВЧЕНКО, конкурс популяризирует пчеловодство и оздоровительную продукцию, напитки из меда, способствует возрождению медоварения, известного с княжеских времен.

Одним из лучших медоваров Черниговщины назван Николай ВОВНЯНКА, который вместе с семьей получил несколько дипломов в разных номинациях. А на Международном конкурсе "Золотой грифон", состоявшемся в Ялте, он получил серебряную медаль за медовое вино. Медаль была вручена во время закрытия регионального конкурса медоваров.

На сегодня у черниговского медовара есть утвержденные технические условия изготовления медовых вин и патент. Однако для подавляющего большинства медоваров страны проблемным является изготовление и продажа своей продукции в рамках закона. Ведь лицензия на изготовление алкогольных напитков стоит 500 тысяч гривен, поэтому урегулирование проблемных вопросов на законодательном уровне является одним из условий для последующего развития отрасли медоварения в Украине.

Организаторы конкурса также убеждены, что медовые вина могут стать брендом Украины на мировом уровне, ведь для их изготовления используются лишь натуральные составляющие, полезные для здоровья – мед и продукты пчеловодства, соки, ароматические травы.

"Члены дегустационной комиссии попробовали 30 образцов медовых вин, а утром встали и чувствуют себя очень хорошо", - подчеркнул глава конкурсной комиссии, прибавив, что медовые вина не вызывают похмельный синдром.

На протяжении ноября 2008 года – февраля 2009 году будут проходить региональные туры для пчеловодов запада, юга и востока Украины. Наилучшие пчеловоды и медовары Украины будут отмечены в феврале следующего года в Киеве.