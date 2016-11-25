Украина отправит в Израиль два самолета для тушения масштабного пожара

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

"Поручил министру внутренних дел Арсену Авакову отправить два украинских самолета АН-32 для тушения пожара вокруг Хайфы в Израиле", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал, что самолеты вылетят немедленно в ответ на ноту Израиля.

"Мы готовы немедленно предоставить помощь Израилю - 2 самолета ГСЧС немедленно вылетят в Израиль для помощи в ликвидации пожаров. Отправка самолетов является согласованным решением президента и правительства в ответ на ноту Израиля", - отметил глава правительства.

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Также об отправке двух пожарных самолетов написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Украина окажет помощь Израилю, согласно указу президента и решению правительства. МВД немедленно направит два самолета СЧС Ан-32 для помощи в преодолении пожаров, которые бушуют в Израиле", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, более 60 тысяч человек эвакуировали из-за лесного пожара, который бушует в окрестностях Хайфы в Израиле.

Пожар в окрестностях Хайфы начался сразу в пяти местах. Сначала горел лес, окружающий город, а через несколько часов огонь перекинулся на городские здания. Полицейские предположили, что речь может идти о поджоге, однако они сомневаются, что это была организованная атака. «Вполне вероятно, что в некоторых случаях поджога является националистический мотив», - сказал представитель полиции. Нескольких человек арестовали.